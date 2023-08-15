Развитие сапсёрфинга обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

22:55, 15 августа 2023, ПАИ

О развитии сапсёрфинга в Псковской области поговорили с президентом региональной Федерации сёрфинга Русланом Шалько на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

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