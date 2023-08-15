Развитие сапсёрфинга обсудили в медиацентре ПАИ. Главное
О развитии сапсёрфинга в Псковской области поговорили с президентом региональной Федерации сёрфинга Русланом Шалько на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
Главное:
- порядка 60 % людей, катающихся на прокатных сапах в Пскове, – это туристы, приезжие из других регионов;
- Федерация сёрфинга Псковской области не оставляет попытки создать детскую школу сёрфинга;
- в региональную Федерацию сёрфинга входит менее 30 человек;
- через два-три года региональная Федерация сёрфинга планирует сформировать команду спортсменов для участия в соревнованиях;
- одна из самых красивых рек для того, чтобы сплавиться на сапе, – Кудеб в Палкинском районе. Пейзаж меняется порядка четырёх раз: от лиан и зарослей до полей, обрывистых стен и больших перекатов;
- чемпионат и первенство Псковской области по сапсёрфингу пройдут в Изборско-Мальской долине 27 августа;
- через пять – семь лет сап будет в каждой семье, как велосипед;
- использование сапов за 10–15 тысяч рублей, скорее, оттолкнёт от этого вида спорта. Оптимальная цена брендового сапа – 40 тысяч рублей;
- лучшие сапсёрферы – биатлонисты.
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15 августа 2023
Чемпионат и первенство Псковской области по сапсёрфингу пройдут в Изборско-Мальской долине