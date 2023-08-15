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Спорт

Развитие сапсёрфинга обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

О развитии сапсёрфинга в Псковской области поговорили с президентом региональной Федерации сёрфинга Русланом Шалько на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото ПАИ

Главное:

  • порядка 60 % людей, катающихся на прокатных сапах в Пскове, – это туристы, приезжие из других регионов;
  • Федерация сёрфинга Псковской области не оставляет попытки создать детскую школу сёрфинга;
  • в региональную Федерацию сёрфинга входит менее 30 человек;
  • через два-три года региональная Федерация сёрфинга планирует сформировать команду спортсменов для участия в соревнованиях;
  • одна из самых красивых рек для того, чтобы сплавиться на сапе, – Кудеб в Палкинском районе. Пейзаж меняется порядка четырёх раз: от лиан и зарослей до полей, обрывистых стен и больших перекатов;
  • чемпионат и первенство Псковской области по сапсёрфингу пройдут в Изборско-Мальской долине 27 августа;
  • через пять – семь лет сап будет в каждой семье, как велосипед;
  • использование сапов за 10–15 тысяч рублей, скорее, оттолкнёт от этого вида спорта. Оптимальная цена брендового сапа – 40 тысяч рублей;
  • лучшие сапсёрферы – биатлонисты.

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