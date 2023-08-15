Единый день голосования станет одним из самых масштабных за последние годы – Алексей Иванов

22:36, 15 августа 2023, ПАИ

Итоги круглого стола и обсуждения доклада фонда исследования проблем демократии прокомментировал ПАИ член Общественного штаба наблюдения за выборами при Общественной палате Псковской области, член Общественной палаты региона Алексей Иванов.

«В текущей выборной кампании 2023 года этап регистрации кандидатов и единых списков кандидатов на выборы в органы местного самоуправления завершён. С 12 августа развернулась самая активная фаза – агитация в средствах массовой информации», – отметил Алексей Иванов.

По его словам, в этом году Единый день голосования 10 сентября станет одним из самых масштабных за последние годы с точки зрения количества запланированных кампаний, потенциального числа избирателей и их географического охвата.

«Фактически выборные кампании, а их более четырёх тысяч, в которых смогут принять участие около 65 миллионов избирателей, пройдут в этом году в 85 из 89 субъектов Российской Федерации – от Чукотки до Калининграда, в том числе и в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, которые вернулись в состав Российской Федерации в октябре 2022 года по результатам соответствующих референдумов», – подчеркнул Алексей Иванов.

Член Общественной палаты региона добавил, что в Псковской области тоже будет проводиться достаточно серьёзная избирательная кампания – которая состоит из 12 кампаний – выборы губернатора Псковской области, главы Псковского района, депутатов Собраний депутатов новых муниципальных округов, которые изберут глав муниципалитетов, (их восемь – Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Струго-Красненский муниципальные округа), а также довыборы по одному депутату в Собрания депутатов Куньинского и Пушкиногорского района седьмого созыва.

«Как отмечает Псковский облизбирком, на выборах в органы местного самоуправления в Псковской области зарегистрировано 409 кандидатов. Фактически на сегодняшний день на замещаемые вакантные места в среднем претендуют порядка трёх человек. В целом по России на выборах всех уровней своих кандидатов выдвинули 23 из 25 политических партий (более 90 % от общего числа зарегистрированных партий на текущий момент), в Псковской области кандидатуры на выборах выдвинуты девятью политическими партиями», – обратил внимание Алексей Иванов.

Собеседник ПАИ подчеркнул, что в этом году высокое представительство политических партий на выборах высших должностных лиц, которые в этом году проводятся в 21 субъекте Российской Федерации. «По итогам выдвижения кандидатов в выборах участвуют 18 политических партий. Показатель активного числа политических партий составляет 67 %. Суммарный уровень активного партийного участия в текущих кампаниях глав регионов является рекордным и превышает показатели не только предыдущего цикла, но и всех последних лет, когда такие показатели варьировались в среднем от 44 до 54 %», – сказал Алексей Иванов.

Кроме того, он напомнил, что в Псковской области из пяти выдвинутых политическими партиями кандидатов зарегистрировано четыре: от КПРФ – Пётр Алексеенко, от «Единой России» – Михаил Ведерников, от ЛДПР – Антон Минаков, от «Партии Роста» – Игорь Романов. «При этом следует отметить, что КПРФ выдвигалось дважды, и на последнем рубеже по кандидату произошла замена», – заключил Алексей Иванов.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуг» до 4 сентября.