Дорогу в Пустошкинском районе отремонтировали после вмешательства прокуратуры

21:52, 15 августа 2023, ПАИ

Автомобильную дорогу Мельница – Новая отремонтировали в Пустошкинском районе после вмешательства прокуратуры. Об этом ПАИ сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Установлено, что в месте прокладки водопропускной трубы имелись разрушения укреплений откоса насыпи, размыв русла водотоков водопропускной трубы.

Таким образом, автомобильная дорога на момент проведения проверки находилась в ненормативном состоянии. На ней были дефекты в виде просадок, сдвигов и волн грунта, древесно-кустарниковая растительность в полосе отвода. В связи с этим зимой была нарушена транспортная доступность в деревню Новая Пустошкинского района.

В адрес главы Пустошкинского района прокурор внёс представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

На данный момент все нарушения устранены. Подрядная организация выполнила переустройство водопропускной трубы и дорожного полотна.