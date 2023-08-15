Два автомобиля столкнулись в Дедовичском районе

18:49, 15 августа 2023, ПАИ

В деревне Кривец Дедовичского района произошло столкновение автомобилей Kia Sportage и Kia Ceed. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».

Автомобиль Kia Sportage, направлявшийся со стороны Великих Лук, на закруглённом участке дороги выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Kia Ceed.



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка







Оба водителя получили лёгкие травмы, от госпитализации отказались.

На месте ДТП работают бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.