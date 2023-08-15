Два автомобиля столкнулись в Дедовичском районе
В деревне Кривец Дедовичского района произошло столкновение автомобилей Kia Sportage и Kia Ceed. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».
Автомобиль Kia Sportage, направлявшийся со стороны Великих Лук, на закруглённом участке дороги выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Kia Ceed.
Оба водителя получили лёгкие травмы, от госпитализации отказались.
На месте ДТП работают бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 августа 2023
Более 50 миллиардов рублей привлечено в сферу сельского хозяйства Псковской области за пять лет
15 августа 2023
Темп и ход догазификации Бежаницкого района обсудили на встрече с гендиректором «Газпрома»