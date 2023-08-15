Отец и дочь пострадали в результате ДТП в Пскове

19:13, 15 августа 2023, ПАИ

У дома № 126 на улице Николая Васильева в Пскове произошло столкновение автомобилей Kia Seed и Lada Niva. Об этом ПАИ сообщили в «Псковской сводке».

В результате ДТП пострадали два человека – отец и дочь. Помощь им оказывается на месте. Решается вопрос об их госпитализации. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.