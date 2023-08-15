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Общество

В нескольких районах области перекроют дороги для проведения тренировочных сборов по ралли

На территории Бежаницкого, Новоржевского, Порховского и Дедовичского районов 17, 18 и 30 августа планируется проведение тренировочных сборов в рамках подготовки к финальному этапу Кубка России, финальному этапу Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» по ралли «Пушкинские Горы – 2023». Об этом сообщил телеграм-канал «Официальный канал Псковской области» со ссылкой на Госавтоинспекцию Псковской области.

В связи с этим на автодорогах общего пользования регионального движения будет введено временное ограничение передвижения транспорта.

17 августа с 10:00 до 18:00 будет перекрыт участок дороги от деревни Литово до деревни Перхово и от деревни Перхово до деревни Дубровы Новоржевского района.

18 августа с 10:00 до 18:00 будет прекращено движение от деревни Макарово до деревни Машатино, от Машатино до Тарасово, от Тарасово до Самсониха, от Самсониха до Плавно, от Плавно Новоржевского района до Зубово Бежаницкого района.

30 августа с 10:00 до 18:00 будет ограничено движение от деревни Травино Порховского района до деревни Капустино Дедовичского района, от деревни Новережье до деревни Сысоево Дедовичского района.

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