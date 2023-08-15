Более 50 миллиардов рублей привлечено в сферу сельского хозяйства Псковской области за пять лет

19:54, 15 августа 2023, ПАИ

Более 50 миллиардов рублей привлечено с 2018 по 2022 год в рамках инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства Псковской области. Об этом сообщил «Официальный канал Псковской области».

Реализован проект строительства молочной фермы на 1 800 фуражных коров в Новосокольническом районе. Молочная ферма состоит из трёх корпусов-коровников на 600 голов каждый. Создано 59 рабочих мест.

В Псковском районе построена молочно-товарная ферма роботизированного доения на 1 920 голов фуражных коров. Построены два коровника по 600 голов каждый, силосные траншеи, двор карантинирования, родильное отделение, смонтированы роботы для доения коров. Создано 59 рабочих мест.

В Великолукском районе строится завод по убою и переработке мясосырья. Планируется, что производство готовой продукции составит 300 тонн в год, будет создано 3 000 рабочих мест.

Продолжает работу АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров», созданный в 2021 году. За два года центр оказал более 2 000 консультаций, организовал более 30 мероприятий и бизнес-миссий.