Ребёнок пострадал в результате столкновения с автомобилем в Великих Луках

21:19, 15 августа 2023, ПАИ

В Великих Луках на улице Третьей Ударной Армии, у дома № 69, водитель автомобиля Lada допустил наезд на семилетнего ребёнка, сообщила «Псковская сводка».

Ребёнку оказывается помощь на месте. Решается вопрос о его госпитализации. По предварительным данным, ребёнок, выбегая на дорогу, столкнулся с автомобилем.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО г. Великие Луки, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.