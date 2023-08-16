ФОТОФАКТ. В дендропарке Пскова устанавливают сцену к фестивалю «Музыка на воде»
В дендропарке Мирожского монастыря идёт установка сцены к музыкальному фестивалю «Музыка на воде», который пройдёт в Пскове 18 и 19 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале «БКЗ Псков».
Ранее сообщалось, что в рамках программы гостям фестиваля покажут шоу мыльных пузырей и мультимедийное шоу. Также псковичи смогут увидеть выставку скульптур.
Со всеми новостями о фестивале можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
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