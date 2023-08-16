Фестиваль народа сето пройдет в Псковской области 28 августа

10:44, 16 августа 2023, ПАИ

Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» пройдет 28 августа в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фестиваль проводится в праздник Успения Пресвятой Богородицы – главный праздник Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря, крупнейшего центра духовной культуры на Северо-Западе России, который в этом году отмечает 550-летие.

Праздничная программа в деревне Сигово начнется в 15:00, по завершении службы и крестного хода вокруг обители. Вход на фестиваль свободный.

В этом году в празднике примут участие сето из Красноярского края и представители других финно-угорских народов: вепсы, ижора и водь. На территории музея-усадьбы пройдет традиционное шествие коллективов и участников фестиваля. Для гостей фестиваля будет организована ярмарка ремесел, дегустация блюд национальной кухни и творческие мастер-классы, также запланирована работа интерактивных площадок.

Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» – это уникальная возможность познакомиться с традициями сето, услышать песни леело, своими глазами увидеть уникальные костюмы и украшения, ближе познакомиться с трудолюбивым и гостеприимным народом сето.

Организаторы фестиваля – Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск», Псковский областной центр народного творчества. Мероприятие проводится при поддержке правительства Псковской области.