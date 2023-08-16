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Общество

УФАС признало необоснованной жалобу относительно контракта по благоустройству площади у вокзала в Пскове

Необоснованной признало УФАС жалобу на закупку по разработке проектно-сметной документации на благоустройство площади у железнодорожного вокзала в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Заявитель утверждал, что заказчик незаконно установил требование о наличии у участника закупки членства в реестре саморегулируемых организаций (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования. 

Заказчик пояснил, что «благоустройство площади» не означает только озеленение и малые архитектурные формы, а фактически подразумевает капитальный ремонт привокзальной площади с созданием единого транспортного узла, а значит, согласно контрактному законодательству, требование к членству в СРО должно быть.

УФАС установило, что в техзадании к закупке отмечено, что проект благоустройства привокзальной площади включает работы по организации проездов автотранспорта, устройству стоянок и автобусных остановок, системы освещения, а также разработке системы водоотвода и других инженерных решений, – всё это относится к капремонту. 

Таким образом, комиссия УФАС пришла к выводу, что требование о наличии членства в СРО в области архитектурно-строительного проектирования не противоречит законодательству о контрактной системе. 

Добавим, закупка была конкурентной: на участие было подано шесть заявок, победителем стала псковская компания ООО «СДМ проект», которая снизила начальную цену в 6,5 млн рублей на 30%. 

Заявитель не мог принимать участие в закупке, поскольку не имел опыта проведения таких работ: у него не было исполнено ни одного контракта.

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