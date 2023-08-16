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Общество

Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

Псковские полицейские за сутки остановили двух водителей, управлявших транспортом в нетрезвом виде. При этом оба мужчины ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Так, рано утром 15 августа на улице Мурманской в Великих Луках сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-210740. За рулём оказался 58-летний местный житель с признаками опьянения. Его автомобиль был изъят.

Ночью 16 августа у дома № 37 на улице Народной в Пскове дорожные полицейские остановили ВАЗ-2107. Транспортом управлял 36-летний пскович.

По данным фактам проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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