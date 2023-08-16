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Спорт

Гребцы ПсковГУ проведут матчевую встречу со студентами Горного университета

Команда ПсковГУ по академической гребле проведёт матчевую встречу со студентами Горного университета в Санкт-Петербурге 20 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер гребной команды ПсковГУ Сергей Матвеев.

Фото: группа Great River Club в соцсети «ВКонтакте»

Команда Псковского университета подойдёт к встрече в составе четвёрки с рулевым. Дистанция составит 5 000 метров и пройдёт вокруг Каменного острова. ПсковГУ на гонке представят рулевая Эрика Василюк и загребная команда – Евгений Фёдоров, Никита Иванов, Иван Махиня и Иван Горбатенко.

Отметим, что мероприятие проводится в рамках подготовки к Студенческой гребной лиге. «Это товарищеская встреча. Она проходит по регламенту Студенческой гребной лиги в период летних каникул, когда в чемпионате перерыв. Она позволяет посмотреть на готовность команд к сезону», – подчеркнул Сергей Матвеев.

«Команда университета не первый год участвует в соревнованиях Студенческой гребной лиги. Есть летние этапы на классических дистанциях. Два таких этапа уже прошли в мае и июне. Впереди третий этап, который пройдёт в Сестрорецке с 15 по 18 сентября. Он будет последним перед финалом Студенческой гребной лиги, который пройдёт в Казани», – подытожил тренер сборной ПсковГУ.

Напомним, что сборная ПсковГУ по гребле в июле принимала участие в матчевой встрече с гребцами Новгородского государственного университета и уступила в ней.

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