Сотрудник псковского УФСИН стал донором более 60 раз

12:26, 16 августа 2023, ПАИ

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Псковской области организовали добровольческую акцию «Я – донор! А ты?» и приурочили её к предстоящей годовщине со дня образования пенитенциарного ведомства Псковщины. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Начальник отдела трудовой адаптации осужденных регионального УФСИН Вадим Вилавский стал донором уже в 62-й раз, впервые приняв для себя донорство 12 лет назад. В 2018 году ему торжественно вручили нагрудный знак «Почётный донор России».

Среди тех, кто сдал кровь, также был пребывающий в Пскове в очередном отпуске начальник отдела правового, договорного и документационного обеспечения Центра военно-врачебной экспертизы ФСИН России Элхан Мехтиев, в личном кабинете которого значатся записи более чем о 20 донациях цельной крови и плазмы.

Добавим, сотрудники УФСИН России по Псковской области – постоянные участники различных волонтёрских и добровольческих акций. Оказание помощи военнослужащим СВО, зоозащитным организациям, детским социальным учреждениям – неотъемлемая часть служебной деятельности. В этот раз часть компенсации за питание, положенной каждому сдающему кровь, представители УИС коллективно решили потратить на благотворительность и приобрести для нуждающихся детей необходимые товары: игрушки и канцелярские принадлежности.