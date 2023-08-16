Полиция ищет свидетелей наезда электросамоката на пешехода в Пскове

16:47, 16 августа 2023, ПАИ

Очевидцев ДТП, в результате которого пострадала женщина, ищет Госавтоинспекция УМВД России по городу Пскову. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 14 июля в 15:05 на Рижском проспекте, 44 в Пскове 22-летний мужчина на электросамокате сбил 53-летнюю женщину. В результате ДТП пешехода госпитализировали в Псковскую областную больницу.

Тех, кто стал очевидцем происшествия или владеет какой-либо информацией о данном ДТП, просят сообщить по телефонам 102, 59-38-34.