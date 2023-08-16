Лучших в содержании многоквартирных домов определят в Великих Луках
Великолучане могут принять участие в конкурсе на лучшее содержание многоквартирных домов. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на администрацию Великих Лук.
Участие в конкурсе могут принять все собственники и наниматели жилых помещений многоквартирных домов, расположенных на территории города.
Состязание пройдёт в четыре этапа. На первом проводится приём конкурсных материалов для участия в состязании. Предоставить данные необходимо с 29 августа по 15 сентября.
Затем конкурсная комиссия рассмотрит и оценит материалы участников, а также составит список претендентов на победу.
С 20 по 21 сентября проведётся оценка на объекте показателей, указанных в конкурсных материалах. 22 сентября состоится подведение итогов конкурса и награждение победителей.
Конкурс проводится в следующих номинациях: «Лучший дом», «Лучший двор» и «Лучший подъезд».
Конкурсные материалы великолучане могут предоставлять в УЖКХ Администрации города до 15 сентября включительно.
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