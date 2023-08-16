Партию гуманитарной помощи передали в Псковский военный госпиталь из Струг Красных

17:57, 16 августа 2023, ПАИ

Раненым бойцам, которые находятся в Псковском военном госпитале, передали партию гуманитарной помощи из центра добровольчества Струг Красных. Об этом пишет газета «Струги».

В посылке находятся необходимые средства личной гигиены и средства реабилитации, а также сладости, питьевая бутилированная вода и другое.

«Благодарю всех, кто откликнулся и оказал посильную помощь в приобретении всего необходимого», – отметил глава Струго-Красненского района Александр Волков.

Ранее сообщалось, что адресные посылки передали псковским мобилизованным.