Партию гуманитарной помощи передали в Псковский военный госпиталь из Струг Красных
Раненым бойцам, которые находятся в Псковском военном госпитале, передали партию гуманитарной помощи из центра добровольчества Струг Красных. Об этом пишет газета «Струги».
В посылке находятся необходимые средства личной гигиены и средства реабилитации, а также сладости, питьевая бутилированная вода и другое.
«Благодарю всех, кто откликнулся и оказал посильную помощь в приобретении всего необходимого», – отметил глава Струго-Красненского района Александр Волков.
Ранее сообщалось, что адресные посылки передали псковским мобилизованным.
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