Свалку горючих отходов устранили в Гдовском районе
Свалку горючих отходов ликвидировали в Гдовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Псковской области
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Псковской области
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Псковской области
Природоохранная межрайонная прокуратура в ходе проверки установила, что возгорание отходов на полигоне в Гдовском районе приводило к задымлению прилегающей территории.
На данный момент возгорание на объекте размещения отходов в Гдовском районе ликвидировано.
В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по части 4 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды) и части 2 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Им назначен штраф в размере более 200 тысяч рублей.
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