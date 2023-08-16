Свалку горючих отходов устранили в Гдовском районе

16:32, 16 августа 2023, ПАИ

Свалку горючих отходов ликвидировали в Гдовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.



Фото: Пресс-служба прокуратуры Псковской области



Фото: Пресс-служба прокуратуры Псковской области



Фото: Пресс-служба прокуратуры Псковской области





Природоохранная межрайонная прокуратура в ходе проверки установила, что возгорание отходов на полигоне в Гдовском районе приводило к задымлению прилегающей территории.

На данный момент возгорание на объекте размещения отходов в Гдовском районе ликвидировано.

В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по части 4 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды) и части 2 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Им назначен штраф в размере более 200 тысяч рублей.