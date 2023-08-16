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Историки ПсковГУ и МГУ организовали отдельный трек на форуме «Истоки» для олимпиадников

ПсковГУ совместно с МГУ организовали отдельный трек для участников олимпиадного движения по истории в рамках пятого заезда Молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Смена «Школа молодого патриота» стартовала сегодня в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

К «Школе молодого патриота» присоединились активисты детских движений, школьники, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети участников СВО. Смена продлится до 23 августа. Её слушателями станут около 50 старшеклассников со всей России. Все участники являются активистами олимпиадного движения по истории.

В программе заезда – лекции, практикумы, мастер-классы, работа на дискуссионных площадках. Ребята познакомятся с командой, которая на протяжении многих лет организует и проводит Всероссийский этап олимпиады по истории. Кроме того, они попробуют написать тестовый тур и разработать пробный проект. Об организации Всероссийской олимпиады школьников и её этапах расскажет член жюри и заместитель председателя центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по истории Анна Талызина.

Напомним, молодёжный историко-культурный форум «Истоки» платформы «Росмолодёжь. События» проходит с 5 июля по 23 августа в Печорах.

Кроме того, на базе форума состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки» 5 июля. Он нацелен на формирование гражданской и культурной идентичности на основе духовно-нравственных ценностей, а также на формирование молодёжных сообществ в сфере патриотического воспитания. Кроме того, участники смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально значимых проектов.

Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.

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