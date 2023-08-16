Горячая линия по вопросам коррупции будет принимать звонки 18 августа

18:33, 16 августа 2023, ПАИ

18 августа в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области пройдёт горячая линия по вопросам противодействия коррупции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Каждый, кому стали известны факты получения и вымогательства взятки, злоупотребления и превышения должностных полномочий или иной противоправной деятельности со стороны сотрудников регионального управления, может сообщить об этом с 14 до 17 часов по телефону (8 8112) 69-90-75.

Принимать звонки граждан будет начальник отделения собственной безопасности УФССП России по Псковской области Алексей Коровин.

Отметим, что в УФССП России по Псковской области в круглосуточном режиме работает телефон доверия (8 8112) 33-30-73, по которому можно сообщать о противоправных действиях со стороны работников ведомства.