Виталий Сухинский: Дополнительное футбольное поле на стадионе «Машиностроитель» разгрузит имеющееся

20:07, 16 августа 2023, ПАИ

Подробнее о работах, которые ведутся сейчас на новом футбольном поле стадиона «Машиностроитель» и в ФОКОТе у 20-й школы в Пскове, рассказал заместитель главы города Пскова Виталий Сухинский в эфире радиостанции «7 НЕБО».

Сейчас ведётся строительство тренировочного футбольного поля, которое предоставил Российский футбольный союз. Это профессиональное покрытие, для администрация заказала работы по устройству основания под покрытие.

«Подрядчик завершает укладку искусственного поля, остаётся установить ворота, флажки. Отдельно разыграется аукцион на освещение. Работы ведутся полным ходом», – уточнил Виталий Сухинский.

По словам замглавы города, на стадионе основное поле занято всевозможными чемпионатами спортсменов разных возрастов. «Дополнительное поле поможет разгрузить основное поле», – отметил замглавы.

Возле 20-й школы в Пскове также установили новый ФОКОТ. Отметим, что на спортивной площадке открытого типа может заниматься параллельно 50 человек. Как и во всех остальных ФОКОТах, здесь установлены трибуны, освещение и видеонаблюдение.

В дальнейшем такой же ФОКОТ планируют установить на улице Никольского, около парка 300-летия прокуратуры.

Ранее глава города Пскова Борис Елкин проконтролировал ход строительства футбольного поля.