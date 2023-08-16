Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России резко вырос спрос на юристов, копирайтеров и SMM-специалистов

Спрос на офисных специалистов в России увеличился за год на 14 %, следует из исследования сервиса «Зарплата.ру», сообщила «Российская газета».  

Согласно проведённому анализу, спрос на копирайтеров у российских компаний вырос за год сразу на 63 %. Финансовые менеджеры стали за тот же период востребованы на 43 % больше, спрос на юристов и SMM-специалистов вырос на 42 и 28 % соответственно. В целом за год спрос на офисных специалистов вырос на 14 %.

Аналитики при этом отметили, что в прошлом году спрос на таких работников, напротив, заметно сократился на фоне ухода из России части иностранных компаний.

Зафиксирован также рост заплат офисных сотрудников. Существеннее всего увеличилась оплата труда юрисконсультов (17 %), финансовых менеджеров (15 %) и офис-менеджеров (6 %). В то же время выросли и зарплатные ожидания кандидатов, причём у женщин гораздо заметнее, чем у мужчин: 12  против 5 %. Зарплатные ожидания SMM-менеджеров увеличились на 18 %, экономистов – на 15 %,  бухгалтеров, секретарей и юрисконсультов – на 12 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 августа 2023

Ситуацию на дорогах в Пскове обсудили на «Серебряном дожде». Главное

16 августа 2023

Лазаревская церковь находится на завершающем этапе реставрации

16 августа 2023

Мотоциклист пострадал в результате ДТП с автомобилем в Великолукском районе

16 августа 2023

Ребята из Струго-Красненского района посетили экскурсию районного краеведческого музея

16 августа 2023

Дети пострадали в 19 ДТП в Пскове

16 августа 2023

Реставрационные работы в башне Святых ворот подходят к завершению

16 августа 2023

Светофор появится на перекрёстке улиц Алмазной и Чудской в Пскове

16 августа 2023

Виталий Сухинский: Дополнительное футбольное поле на стадионе «Машиностроитель» разгрузит имеющееся


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...