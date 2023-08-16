В России резко вырос спрос на юристов, копирайтеров и SMM-специалистов

20:25, 16 августа 2023, ПАИ

Спрос на офисных специалистов в России увеличился за год на 14 %, следует из исследования сервиса «Зарплата.ру», сообщила «Российская газета».

Согласно проведённому анализу, спрос на копирайтеров у российских компаний вырос за год сразу на 63 %. Финансовые менеджеры стали за тот же период востребованы на 43 % больше, спрос на юристов и SMM-специалистов вырос на 42 и 28 % соответственно. В целом за год спрос на офисных специалистов вырос на 14 %.

Аналитики при этом отметили, что в прошлом году спрос на таких работников, напротив, заметно сократился на фоне ухода из России части иностранных компаний.

Зафиксирован также рост заплат офисных сотрудников. Существеннее всего увеличилась оплата труда юрисконсультов (17 %), финансовых менеджеров (15 %) и офис-менеджеров (6 %). В то же время выросли и зарплатные ожидания кандидатов, причём у женщин гораздо заметнее, чем у мужчин: 12 против 5 %. Зарплатные ожидания SMM-менеджеров увеличились на 18 %, экономистов – на 15 %, бухгалтеров, секретарей и юрисконсультов – на 12 %.