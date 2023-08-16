Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте, обсудили в медиацентре ПАИ. Главное
Круглый стол «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения» состоялся в медиацентре ПАИ.
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Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
-
Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
-
Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
-
Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
-
Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
-
Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
-
Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
Главное со слов экспертов:
- рынок труда становится всё мобильнее. За последние годы появилось огромное количество новых профессий;
- новые профессии при переобучении получают как «свежие» выпускники вузов, так и люди в возрасте старше 50 лет;
- статистика говорит о том, что чаще всего идут получать новую профессию люди старше 35 лет;
- получение новой профессии – это зачастую вынужденная история, при этом не все взрослые информированы о государственных программах переобучения;
- спектр профессий, которые можно получить бесплатно на разных площадках, – от кассира и охранника до IT-специалиста и предпринимателя;
- центры занятости, учебные центры предоставляют возможность бесплатно получить новую востребованную профессию;
- предприятия, компании перестали надеяться только на государственное образование и поэтому самостоятельно для себя готовят специалистов в своих учебных центрах;
- среди учебных заведений, центров и вузов выигрывают те, кто ориентирован на реальные запросы работодателей при подготовке кадров;
- уходит миф о том, что только государство должно заниматься переподготовкой кадров;
- псковичи могут бесплатно получить современную востребованную профессию в «Школе 21». Кому доступно такое обучение, можно узнать по ссылке.
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Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте, обсудили в медиацентре ПАИ. Главное