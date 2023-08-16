Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте, обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

Круглый стол «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения» состоялся в медиацентре ПАИ.

  • Круглый стол «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения»
    Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
  • Круглый стол «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения»
    Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
  • Круглый стол «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения»
    Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
  • Круглый стол «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения»
    Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
  • Круглый стол «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения»
    Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
  • Круглый стол «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения»
    Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
  • Круглый стол «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения»
    Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
  • Круглый стол «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения»
    Фото: Елена Коноплёва/ПАИ

Главное со слов экспертов: 

  • рынок труда становится всё мобильнее. За последние годы появилось огромное количество новых профессий;
  • новые профессии при переобучении получают как «свежие» выпускники вузов, так и люди в возрасте старше 50 лет;
  • статистика говорит о том, что чаще всего идут получать новую профессию люди старше 35 лет;
  • получение новой профессии – это зачастую вынужденная история, при этом не все взрослые информированы о государственных программах переобучения;
  • спектр профессий, которые можно получить бесплатно на разных площадках, – от кассира и охранника до IT-специалиста и предпринимателя;
  • центры занятости, учебные центры предоставляют возможность бесплатно получить новую востребованную профессию;
  • предприятия, компании перестали надеяться только на государственное образование и поэтому самостоятельно для себя готовят специалистов в своих учебных центрах;
  • среди учебных заведений, центров и вузов выигрывают те, кто ориентирован на реальные запросы работодателей при подготовке кадров;
  • уходит миф о том, что только государство должно заниматься переподготовкой кадров;
  • псковичи могут бесплатно получить современную востребованную профессию в «Школе 21». Кому доступно такое обучение, можно узнать по ссылке

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 августа 2023

Как пройдёт фестиваль уличной культуры «Плеск». Главное

16 августа 2023

Концерт «Мисс Вселенной» пройдёт в Пскове 8 сентября

16 августа 2023

Историки ПсковГУ и МГУ организовали отдельный трек на форуме «Истоки» для олимпиадников

16 августа 2023

Ежемесячную выплату на ребёнка до трёх лет станет проще получить

16 августа 2023

Строительство межпоселкового газопровода Кунья – Ямище обсудили с главой района

16 августа 2023

Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте, обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

16 августа 2023

Ситуацию на дорогах в Пскове обсудили на «Серебряном дожде». Главное

16 августа 2023

Лазаревская церковь находится на завершающем этапе реставрации

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...