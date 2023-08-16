Кому доступно обучение в «Школе 21», рассказал Владимир Компаниец

17:59, 16 августа 2023, ПАИ

О том, кто может стать участником обучения в «Школе 21», рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец в ходе круглого стола на тему «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения» в медиацентре ПАИ.

Владимир Компаниец отметил, что участником обучения в «Школе 21» может стать каждый желающий от 18 лет, независимо от города проживания. Причём поступление и обучение не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Как показывает практика, более 50 % участников проекта ранее не имели опыта программирования. Средний возраст участников семи кампусов по стране составляет 25 лет, самому старшему – 63 года, а самому младшему – 17 лет.

По словам Владимира Компанийца, в «Школе 21» применяется уникальная методика обучения – «равный равному»: без менторов, лекций и оценок – только индивидуальная или коллективная работа над проектами. При этом каждый студент может сам выстроить график обучения и двигаться по своей индивидуальной образовательной траектории: наряду с обучением программированию также активно развивать мягкие навыки. Срок обучения зависит от самого участника – от 1,5 (разработчик начального уровня – Junior) до 3 лет (разработчик среднего уровня – Middle).

Также он рассказал, что обучение проходит на собственной геймифицированной, цифровой образовательной платформе, которую Сбер разработал специально для «Школы 21». Это технологический продукт, который поддерживает и позволяет развивать методологию школы, быстро адаптировать и менять образовательные программы, контент обучения, подстраивая их под актуальные запросы рынка.