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Общество

Более 300 вакансий с частичной занятостью предлагают псковским студентам

Более 300 вакансий с частичной занятостью для студентов разместили организации Псковской области за август. Работу со сменным графиком предоставляют 34 % компаний, с гибким – 18 %, удалённо – 11 %. По сравнению с прошлым годом местные работодатели увеличили число предложений о работе с частичной занятью для студентов на 64 %. Об этом сообщает сервис hh.ru.

«Приближается начало нового учебного года, а значит для многих студентов станет актуальным вопрос о поиске работы или подработки, которая бы не отнимала слишком много времени от основной учебной деятельности, но приносила бы деньги. В ответ на это работодатели предлагают вакансии на неполный день или удалёнку», – отметили в сервисе.  

В топ-пять сфер, где приветствуют студентов-работников на неполный день в Псковской области вошли: «Розничная торговля» (44 % от общего числа вакансий с частичной занятостью), «Услуги для бизнеса» (12 %), «Информационные технологии» (11 %), «Перевозки, логистика, ВЭД» (5 %) и «СМИ, реклама, маркетинг» (4 %). Работодатели чаще остальных ищут продавцов-консультантов, курьеров, менеджеров по работе с клиентами.

Диапазон предлагаемых зарплат, на которые могут претендовать студенты, ищущие подработку во время учёбы в регионе, от 20 000 до 35 000 рублей.

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