Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся сегодня на Псковскую область
Днём в Псковской области ожидаются грозы, ливни и усиление ветра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
«Сегодня с периода 15:00 – 18:00 по Псковской области, начиная с южных районов, ожидаются грозы, местами ливни, кратковременное усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду», – говорится в сообщении.
Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).
Комментарии: 0 Обсудить >>>
17 августа 2023
Что новгородская «Школа 21» может дать псковичам и чем быть полезна региону, объяснил Владимир Компаниец
17 августа 2023
ПсковГУ приглашает к участию в конференции в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря