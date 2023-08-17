Сотрудники УФСИН передали гуманитарную помощь в военный госпиталь Пскова

10:11, 17 августа 2023, ПАИ

Сотрудники УФСИН России по Псковской области передали помощь для раненых военнослужащих, находящихся в военном госпитале Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

О сборе срочной помощи в псковском УФСИН узнали после публикации в СМИ о том, что на днях в медучреждение поступили военнослужащие из зоны СВО с ранениями различной степени тяжести. Незамедлительно к гуманитарной миссии присоединился и личный состав ведомства.

Коробки с вещами первой необходимости представители уголовно-исполнительной системы передали в региональный ресурсный центр добровольчества.

Силами сотрудников, неравнодушных к судьбе тяжелораненых бойцов, удалось собрать партию необходимых в настоящее время предметов повседневного пребывания пациентов военного госпиталя.

«Сегодня каждый житель страны, в том числе нашего города, старается по возможности поддержать тех, кто сейчас находится под обстрелом иностранных военных. Узнав о том, что к нам в Псков привезли раненых, мы посчитали своим долгом внести посильный вклад в общее дело», – отметил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук.