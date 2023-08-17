Более 60 псковских водителей оштрафовали за тонировку стёкол

17:36, 17 августа 2023, ПАИ

62 псковских водителя оштрафовали за неправильную тонировку стёкол. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

Профилактическое мероприятие проходило с 9 по 15 августа с целью выявления водителей автомобилей, в которых установлены тонированные и затемнённые стёкла. К административной ответственности привлекли 62 водителей транспортных средств, вынесено 29 требований. Для выявления подобных нарушений сотрудники ГИБДД используют специальные приборы, показывающие степень светопропускания.

Отметим, в настоящее время норма светопропускания должна составлять не менее 70 % для ветрового стекла, передних боковых стёкол и стёкол передних дверей (при наличии). Для задних и задних боковых стёкол не регламентируется.

Использование тонировки с пониженной светопропускаемостью согласно статье 12.5 части 3.1 КоАП РФ влечёт наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Если водитель снимет плёнку сразу после остановки сотрудником ГИБДД, штрафные санкции всё равно накладываются. Это обусловлено тем, что водитель управлял транспортным средством с повышенным уровнем светоотражения стёкол. За период проведения профилактического мероприятия 33 водителя устранили тонировку на месте.

В случае если водитель не устранил тонировку, в отношении него составляется письменное требование, в котором указано, в какой срок следует устранить причину (десять дней). Если водитель не устранит причину, то при следующей остановке его ожидает составление протокола по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, где предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.