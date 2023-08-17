Что новгородская «Школа 21» может дать псковичам и чем быть полезна региону, объяснил Владимир Компаниец

09:55, 17 августа 2023, ПАИ

Любой желающий, начиная от 18 лет, имеет отличную возможность бесплатно получить высоко котируемое образование в сфере IT, подчеркнул управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец в ходе круглого стола на тему «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения» в медиацентре ПАИ.

«При обучении в школе каждый участник самостоятельно планирует день и управляет своим временем; процесс обучения – интерактивный, подобен прохождению уровня в компьютерной игре, где студенты с выполненными заданиями переходят на новый уровень», – подчеркнул он.

При этом спикер добавил, что регион может получить приток высококвалифицированных специалистов, а также повысить уровень цифровизации, что, в свою очередь, станет драйвером развития нашей экономики.

Кроме того, по мнению Владимира Компанийца, «Школа 21» будет полезна и для компаний в части организации обучения или переподготовки сотрудников по таким востребованным IT-направлениям, как сети и системное администрирование, компьютерная графика, разработка операционных систем, веб-программирование и многие другие.

«Уже есть заявки от работодателей на выпускников школы, а мы ведь работаем как с крупными предприятиями, так и готовим специалистов для себя», – заметил он, подчеркнув, что цифровизация бизнеса позволяет увеличивать выручку предприятий, создавать больше рабочих мест и выплачивать больше налогов.

Ранее сообщалось, что псковичи могут бесплатно получить современную востребованную профессию в «Школе 21».