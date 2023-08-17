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Общество

Более 500 участников из Псковской области будут бороться за победу в конкурсе «Флагманы образования»

Для участия в профессиональном конкурсе «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» зарегистрировались более 100 тысяч человек из всех регионов России, из них почти 500 представляют Псковскую область. 65 % заявок в регионе подали студенты, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области.

Фото: pskov.ru

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ.

В конкурсе «Флагманы образования» принимают участие управленцы в сфере образования, талантливые педагоги и перспективные студенты всех направлений обучения старше 18 лет, а также предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.

Проект создаёт условия для поиска и поддержки наиболее талантливых и мотивированных управленцев в сфере образования, педагогических работников и студентов с перспективой попадания в кадровый резерв федеральной, региональной или муниципальной систем образования России.

«К проекту «Флагманы образования» каждый год присоединяются действительно талантливые и активные педагоги, управленцы, студенты. Для них открываются уникальные возможности самореализации и карьерного роста. Проект помогает получать новые знания в сфере образования, создаёт условия для развития, а также способствует объединению профессионального сообщества. Благодаря этому конкурсу мы формируем кадровый резерв системы образования, в него входят настоящие профессионалы, которые затем работают во всех регионах страны, на местах меняя систему образования. Активными участниками мероприятий этого года, Года педагога и наставника, являются педагоги, чей преподавательский стаж составляет более 50 лет. Они наставляют молодых ребят, передают уникальные знания и традиции нашей педагогической школы», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Профессиональный конкурс «Флагманы образования» – одно из ключевых мероприятий одноимённого проекта, который нацелен на профессиональное и карьерное развитие управленцев, педагогов и студентов. Проект включает линейку инструментов и сервисов для участников сообщества. Среди них «Флагманские школы» – проектно-образовательные сессии, интенсивы по актуальным профессиональным вопросам, «Созвездие флагманов» – федеральная экспертная сеть для профессиональной реализации и продвижения своего экспертного потенциала в регионах страны. В рамках проекта управленцы, учителя и студенты могут получить экспертную, методическую, информационную поддержку своих проектов, найти экспертов под свои мероприятия и многое другое.

Параллельно с заявочной кампанией конкурса стартовал «Образовательный марафон», который включал в себя серию образовательных и просветительских мероприятий, нацеленных на развитие компетенций и знаний участников. Проведено более 100 мероприятий федерального уровня по трём направлениям: гибкие проектные навыки, государственная образовательная политика, лидерство и наставничество.

Всем зарегистрированным участникам доступен контент марафона в личном кабинете. Организациями-поставщиками мероприятий выступили: Академия Минпросвещения России, российской общество «Знание», компания VK, Агентство стратегических инициатив, АНО «Диалог», Национальный союз предприятий индустрии учебного оборудования и средств обучения и поставщиков образовательных организаций, педагогические вузы страны, региональные институты развития образования и другие организации.

С 16 августа стартует дистанционная комплексная оценка уровня сформированности надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. Конкурсантам предстоит выполнить задания в личном кабинете участника на платформе «Россия – страна возможностей», по итогам которых будут составлены рейтинги и сформированы списки полуфиналистов для управленцев и педагогов и списки финалистов для студентов.

Для педагогов и управленцев дистанционная комплексная оценка будет открыта с 16 по 31 августа, по итогам которой будут сформированы рейтинги полуфиналистов в каждом субъекте РФ. Для студентов с 24 по 31 августа по итогам дистанционной оценки будет сформирован рейтинг для прохождения в финал.

В октябре управленцам в сфере образования и педагогам предстоит пройти региональные полуфиналы. Оценивать результаты выполнения конкурсных заданий будут в различных форматах – индивидуальных и командных. В финал выйдут участники от каждого региона. Финальные испытания как для студентов, так и для педагогов и управленцев пройдут в ноябре.

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