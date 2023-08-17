Стали известны подробности ДТП с мотоциклистом в Великих Луках
Стали известны подробности ДТП с мотоциклистом, которое произошло в Великих Луках вчера, 16 августа. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на ОМВД России Великих Лук.
Столкновение произошло в 18:25 у дома № 64 на улице Щорса.
45-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Priora, ехала в сторону улицы Коммунальной и не предоставила преимущество проезда при выезде с прилегающей территории. В результате этого произошло столкновение автомобиля с мотоциклом Honda под управлением 44-летнего мужчины.
В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали. На данный момент он проходит амбулаторное лечение. Помимо этого, установлено, что оба водителя были трезвыми.
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