Стали известны подробности ДТП с мотоциклистом в Великих Луках

13:39, 17 августа 2023, ПАИ

Стали известны подробности ДТП с мотоциклистом, которое произошло в Великих Луках вчера, 16 августа. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на ОМВД России Великих Лук.

Столкновение произошло в 18:25 у дома № 64 на улице Щорса.

45-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Priora, ехала в сторону улицы Коммунальной и не предоставила преимущество проезда при выезде с прилегающей территории. В результате этого произошло столкновение автомобиля с мотоциклом Honda под управлением 44-летнего мужчины.

В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали. На данный момент он проходит амбулаторное лечение. Помимо этого, установлено, что оба водителя были трезвыми.