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Псковичи выступят в финале серии «Королева российского спорта» по лёгкой атлетике

Псковичи Константин и Филипп Шабановы выступят в финале серии «Королева российского спорта» по лёгкой атлетике в дисциплине бег на 110 метров с барьерами. Соревнования проходят в Екатеринбурге на стадионе «Калининец» с 17 по 19 августа, но псковичи поборются за медали уже сегодня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер и отец спортсменов Георгий Шабанов.

Фото ПАИ

Полуфинальные забеги начнутся в 17:20. Два псковских спортсмена стартуют в разных полуфиналах. Филиппу Шабанову предстоит встретиться со спортсменами из Санкт-Петербурга, Белоруссии, Нижегородской области, Краснодарского края и республики Татарстан. Константин Шабанов поборется за выход в финал со спортсменами из Алтайского края, Калининградской и Московской областей, а также республик Татарстан и Адыгея. Финал начнётся в 19:20.

Георгий Шабанов отметил, что это заключительный старт соревновательного сезона для псковичей. «Готовность хорошая. Будут стараться показать хороший результат и быть в тройке сильнейших», – отметил тренер спортсменов.

Напомним, что недавно Константин Шабанов стал третьим на чемпионате России по лёгкой атлетике.

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