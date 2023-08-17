Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области росгвардейцы проверяют готовность школ к новому учебному году

В Псковской области росгвардейцы проверяют готовность школ к новому учебному году, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы, в частности, изучают паспорта безопасности, в которых содержится вся информация об учебном заведении, наличие датчиков сигнализации на движение, систему оповещения в здании на всех уровнях и кабинетах, а также систему видеонаблюдения.

Комиссионные обследования  ежегодно проводятся во всех общеобразовательных учреждениях сотрудниками вневедомственной охраны с целью проверки инженерно-технической укреплённости, обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости.

Проверку уже прошли 425 школ региона.

В рамках проверки организованы учебные тренировки, в ходе которых работники школ нажимали на кнопку тревожной сигнализации и ожидали приезда сотрудников вневедомственной охраны. «Росгвардейцы прибывали на охраняемые объекты в кратчайшие сроки», – подчеркнули в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 августа 2023

Более 33 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области

17 августа 2023

Ремонт школы в Опочецком районе планируют завершить к началу учебного года

17 августа 2023

Более 180 тысяч избирателей Псковской области проинформировали на дому о предстоящих выборах

17 августа 2023

Псковский музей запускает подкаст

17 августа 2023

Профилактику клещевого энцефалита обсуждают в медиацентре ПАИ

17 августа 2023

Сотрудники УФСИН передали гуманитарную помощь в военный госпиталь Пскова

17 августа 2023

Что новгородская «Школа 21» может дать псковичам и чем быть полезна региону, объяснил Владимир Компаниец

17 августа 2023

Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся сегодня на Псковскую область


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...