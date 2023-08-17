В Псковской области росгвардейцы проверяют готовность школ к новому учебному году

12:29, 17 августа 2023, ПАИ

В Псковской области росгвардейцы проверяют готовность школ к новому учебному году, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы, в частности, изучают паспорта безопасности, в которых содержится вся информация об учебном заведении, наличие датчиков сигнализации на движение, систему оповещения в здании на всех уровнях и кабинетах, а также систему видеонаблюдения.

Комиссионные обследования ежегодно проводятся во всех общеобразовательных учреждениях сотрудниками вневедомственной охраны с целью проверки инженерно-технической укреплённости, обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости.

Проверку уже прошли 425 школ региона.

В рамках проверки организованы учебные тренировки, в ходе которых работники школ нажимали на кнопку тревожной сигнализации и ожидали приезда сотрудников вневедомственной охраны. «Росгвардейцы прибывали на охраняемые объекты в кратчайшие сроки», – подчеркнули в пресс-службе.