Наталья Спиридонова выступит в финале серии «Королева российского спорта» по лёгкой атлетике

13:35, 17 августа 2023, ПАИ

Псковичка Наталья Спиридонова выступит в финале серии «Королева российского спорта» по лёгкой атлетике в дисциплине прыжок в высоту. Соревнования состоятся в центре Екатеринбурга – в Историческом сквере 19 августа. Об этом спортсменка сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ.

На соревнованиях девушке будут противостоять легкоатлеты из Белоруссии, Санкт-Петербурга, Челябинской, Кемеровской, Самарской областей и Москвы. Также своё участие подтвердила олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту 2020 года Мария Ласицкене.

Отметим, что спортсмены, занявшие первые шесть мест в каждой дисциплине финала «Королевы российского спорта», получат денежные призы: победители – 300 тысяч рублей, шестое место – 20 тысяч рублей. «Денежные вознаграждения, конечно, мотивируют, но мысли скорее о высоком результате. Хотелось бы красиво завершить этот летний сезон», – отметила Наталья Спиридонова.

Основной этап соревнований пройдёт на стадионе «Калининец». Прыжки в высоту – единственная дисциплина, которая организуется в городском сквере. «Для нас сделают помост, на котором мы будем прыгать. Покрытие специфическое. Если в него попадать, то можно высоко прыгнуть. Думаю, из неудобств могут быть погодные условия. Тут как карта ляжет, в Екатеринбурге погода очень переменчивая», – заключила псковичка.

Напомним, что на чемпионате России по лёгкой атлетике Наталья Спиридонова стала бронзовой призёркой.