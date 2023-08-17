О высоких рисках заражения клещевым энцефалитом в августе предупредили псковичей

14:55, 17 августа 2023, ПАИ

Максимально высокие риски заражения человека клещевым энцефалитом наблюдаются к концу лета. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Август, как никогда, настораживает всё медицинское сообщество из-за максимально высоких рисков заражения человека конкретно клещевым энцефалитом. Хочу отметить, что в этот период наблюдается высокая вирусная нагрузка. Наиболее тяжёлые формы клещевого энцефалита как раз таки встречаются к концу летнего периода», – предупредила Анастасия Повторейко.

Она добавила, что ранее Псковская область являлась эпиднеблагополучной по клещевому энцефалиту. «И обращаемость, и исследуемость клещей были очень низкими. Но 2022 год для нашего региона стал переломным, ввиду того что мы очень много говорили об этой проблеме», – подчеркнула гостья медиацентра.

По словам Анастасии Повторейко, из 2 800 обращений в медицинские организации Псковской области было исследовано лишь 1 500 клещей.

Заместитель главного врача по диагностике Галина Горбунова, в свою очередь, отметила, что в лабораторию инфекционной больницы поступил 1 501 образец клещей. Она уточнила, что у семи из них специалисты обнаружили клещевой энцефалит, у 296 – боррелиоз. У одного клеща обнаружили анаплазмоз, а у ещё 28 – эрлихиоз. Помимо этого, у одного из пациентов при обследовании крови также был положительный тест на энцефалит.

«Хочу отметить, что среди всех исследуемых клещей только семь получили положительный результат ПЦР на энцефалит, но благодаря тому, что пациенты своевременно сдали клещей, а мы мгновенно начали вводить противоклещевой иммуноглобулин, заражения не произошло. То есть из семи случаев не произошло ни одного заражения пациента, и один случай был тогда, когда клещ был сорван», – обратила внимание Анастасия Повторейко.