В Пскове перенесли дату проведения фестиваля «Небо зовёт!»

14:34, 17 августа 2023, ПАИ

Астрономический фестиваль «Небо зовёт!», запланированный на 19 августа, не состоится. Об этом сообщается в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«По всем прогнозам стоят тучи и дождь, а телескопы в такую погоду не работают. Очень надеемся, что прогноз на 26 августа изменится, и тогда фестиваль перенесётся на эту дату. Если же дождь будет и там, то нам останется только ждать погоды в сентябре», – говорится в сообщении.

Напомним, в программе фестиваля запланированы лекции, различные активности для детей и взрослых, а также наблюдения в телескоп.

