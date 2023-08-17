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Культура

В Пскове перенесли дату проведения фестиваля «Небо зовёт!»

Астрономический фестиваль «Небо зовёт!», запланированный на 19 августа, не состоится. Об этом сообщается в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте»

«По всем прогнозам стоят тучи и дождь, а телескопы в такую погоду не работают. Очень надеемся, что прогноз на 26 августа изменится, и тогда фестиваль перенесётся на эту дату. Если же дождь будет и там, то нам останется только ждать погоды в сентябре», – говорится в сообщении.

Напомним, в программе фестиваля запланированы лекции, различные активности для детей и взрослых, а также наблюдения в телескоп.
 

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