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Общество

Пять тысяч рублей заплатит мужчина, таскавший за волосы посетительницу кафе в Дедовичах

Пять тысяч рублей заплатит мужчина, таскавший за волосы посетительницу кафе в Дедовичах, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
 
18 июня правонарушитель, находясь в одном из кафе посёлке Дедовичи, поссорился с одной из посетительниц, схватил ее рукой за волосы, стащил со стула и поволок к туалету.
 
Правонарушитель в судебном заседании вину признал частично, пояснил, что той ночью находился в кафе и решил попросить потерпевшую не общаться с дочерью его сожительницы. Он подошел к ней и попросил выйти для разговора, но девушка отказалась. Тогда он взял ее за руку и стал поднимать со стула, потерпевшая стала падать, и он схватил ее за волосы. 
 
Однако потерпевшая и многочисленные свидетели показали, что правонарушитель подошел к ней сзади и схватил за волосы, стащил со стула и за волосы дотащил до туалета. При падении потерпевшая ударилась головой и спиной об пол, повредила палец на руке.
 
Cуд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.

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