Пять тысяч рублей заплатит мужчина, таскавший за волосы посетительницу кафе в Дедовичах

15:53, 17 августа 2023, ПАИ

Пять тысяч рублей заплатит мужчина, таскавший за волосы посетительницу кафе в Дедовичах, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



18 июня правонарушитель, находясь в одном из кафе посёлке Дедовичи, поссорился с одной из посетительниц, схватил ее рукой за волосы, стащил со стула и поволок к туалету.



Правонарушитель в судебном заседании вину признал частично, пояснил, что той ночью находился в кафе и решил попросить потерпевшую не общаться с дочерью его сожительницы. Он подошел к ней и попросил выйти для разговора, но девушка отказалась. Тогда он взял ее за руку и стал поднимать со стула, потерпевшая стала падать, и он схватил ее за волосы.



Однако потерпевшая и многочисленные свидетели показали, что правонарушитель подошел к ней сзади и схватил за волосы, стащил со стула и за волосы дотащил до туалета. При падении потерпевшая ударилась головой и спиной об пол, повредила палец на руке.



Cуд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.