К поискам пропавшей под Псковом 15-летней девочки подключились волонтёры

16:57, 17 августа 2023, ПАИ

К поискам пропавшей в Псковском районе 15-летней девочки подключился поисковый отряд «ЛизаАлерт». Об этом сообщается в группе объединения в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что Алина Бучминская пропала в деревне Неёлово-2 Псковского района. Девочка ушла из дома 15 августа и не вернулась.

Приметы: рост 145 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, серо-зелёные глаза.

Девочка была одета в красную футболку, джинсовые шорты и красные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Алины Бучминской, просят обратиться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.