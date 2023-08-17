К поискам пропавшей под Псковом 15-летней девочки подключились волонтёры
К поискам пропавшей в Псковском районе 15-летней девочки подключился поисковый отряд «ЛизаАлерт». Об этом сообщается в группе объединения в соцсети «ВКонтакте».
Отметим, что Алина Бучминская пропала в деревне Неёлово-2 Псковского района. Девочка ушла из дома 15 августа и не вернулась.
Приметы: рост 145 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, серо-зелёные глаза.
Девочка была одета в красную футболку, джинсовые шорты и красные кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Алины Бучминской, просят обратиться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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