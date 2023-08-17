Соцспециалисты из Херсонской области изучают в Пскове особенности работы с профильными информационными системами

16:50, 17 августа 2023, ПАИ

Специалисты Министерства труда и социальной политики Херсонской области прибыли в Псков, чтобы перенять опыт работы со специализированными программными продуктами сферы социальной защиты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Совместная работа организована и проводится по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Подробно о взаимодействии субъектов Российской Федерации главе региона в четверг, 17 августа, доложил начальник управления цифрового развития и связи правительства области Виталий Рахманов.

Внедрение отечественных информационных систем в социальный комплекс новых территорий – Херсонской, Луганской и Запорожской областей – ведется с апреля этого года. «За эти четыре месяца мы провели колоссальную работу по каждому из регионов. Например, в Херсонской области уже более 16 тыс. пособий выплачено с помощью нашего программного продукта. В том числе пособия пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС», – проинформировал Виталий Рахманов.

Накануне псковские эксперты провели с херсонскими коллегами установочную встречу. Она прошла в территориальном отделе социальной защиты города Пскова. Основное мероприятие состоится завтра. Это 6-часовой обучающий марафон с теоретической и практической частями, а также комплексом закрепляющих мероприятий.

Делегация из Луганской народной республики прибудет в регион на следующей неделе. Обучение запорожских специалистов пройдет позднее.

«Попрошу вас и в дальнейшем оказывать максимальное содействие коллегам, учитывая, что они все сейчас находятся в непростой ситуации. У нас продукт качественный и успешно реализуется на территории региона», – отметил Михаил Ведерников.

В рамках встречи также были обсуждены вопросы развития интернета и сотовой связи в Псковской области. С начала года в регионе ведется работа по созданию обширной сети Wi-Fi. Сейчас проводится монтаж оборудования в 129 библиотеках и культурных центрах, расположенных в основном на сельских территориях. Пройти авторизацию через «Госуслуги» и пользоваться интернетом бесплатно смогут все жители. Завершить эту работу планируется в сентябре, а в населенных пунктах, где проживают школьники, – до начала учебного года. Следующий этап – подключение к сети Wi-Fi образовательных учреждений. Затем интернет появится в администрациях сельских поселений. Губернатор поручил проработать дополнительные решения по подключению к интернету домов со школьниками, удаленных от образовательных и культурных учреждений.

Что касается сотовых вышек, то из 28 заявленных в этом году более половины уже установлено. Работы продолжаются. Монтаж 9 вышек в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» запланирован на ноябрь в связи с введением в программу нового отечественного оборудования.

В планах следующего года – установка 21 базовой станции. При этом ожидается, что 5 вышек появятся в 5 районах области по программе «Комплексное развитие сельских территорий» – Псковская область первой в России обратилась в профильные министерства с соответствующей заявкой.