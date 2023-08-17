Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Соцспециалисты из Херсонской области изучают в Пскове особенности работы с профильными информационными системами

Специалисты Министерства труда и социальной политики Херсонской области прибыли в Псков, чтобы перенять опыт работы со специализированными программными продуктами сферы социальной защиты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото pskov.ru

Совместная работа организована и проводится по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Подробно о взаимодействии субъектов Российской Федерации главе региона в четверг, 17 августа, доложил начальник управления цифрового развития и связи правительства области Виталий Рахманов.

Внедрение отечественных информационных систем в социальный комплекс новых территорий – Херсонской, Луганской и Запорожской областей – ведется с апреля этого года. «За эти четыре месяца мы провели колоссальную работу по каждому из регионов. Например, в Херсонской области уже более 16 тыс. пособий выплачено с помощью нашего программного продукта. В том числе пособия пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС», – проинформировал Виталий Рахманов.

Накануне псковские эксперты провели с херсонскими коллегами установочную встречу. Она прошла в территориальном отделе социальной защиты города Пскова. Основное мероприятие состоится завтра. Это 6-часовой обучающий марафон с теоретической и практической частями, а также комплексом закрепляющих мероприятий.

Делегация из Луганской народной республики прибудет в регион на следующей неделе. Обучение запорожских специалистов пройдет позднее.

«Попрошу вас и в дальнейшем оказывать максимальное содействие коллегам, учитывая, что они все сейчас находятся в непростой ситуации. У нас продукт качественный и успешно реализуется на территории региона», – отметил Михаил Ведерников.

В рамках встречи также были обсуждены вопросы развития интернета и сотовой связи в Псковской области. С начала года в регионе ведется работа по созданию обширной сети Wi-Fi. Сейчас проводится монтаж оборудования в 129 библиотеках и культурных центрах, расположенных в основном на сельских территориях. Пройти авторизацию через «Госуслуги» и пользоваться интернетом бесплатно смогут все жители. Завершить эту работу планируется в сентябре, а в населенных пунктах, где проживают школьники, – до начала учебного года. Следующий этап – подключение к сети Wi-Fi образовательных учреждений. Затем интернет появится в администрациях сельских поселений. Губернатор поручил проработать дополнительные решения по подключению к интернету домов со школьниками, удаленных от образовательных и культурных учреждений.

Что касается сотовых вышек, то из 28 заявленных в этом году более половины уже установлено. Работы продолжаются. Монтаж 9 вышек в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» запланирован на ноябрь в связи с введением в программу нового отечественного оборудования.

В планах следующего года – установка 21 базовой станции. При этом ожидается, что 5 вышек появятся в 5 районах области по программе «Комплексное развитие сельских территорий» – Псковская область первой в России обратилась в профильные министерства с соответствующей заявкой.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 августа 2023

Псковский эксперт рассказала о проблеме верификации контента в России

17 августа 2023

Псковский музей уточнил режим работы Спасо-Преображенского собора

17 августа 2023

ФОТОФАКТ. Въездную стелу обновляют в Гдовском районе

17 августа 2023

Приёмка образовательных учреждений прошла в Себежском районе

17 августа 2023

Псковской областной филармонии не хватает музыкантов – Алексей Репников

17 августа 2023

Алексей Репников объявил концертную программу фестиваля «Музыка на воде» в Пскове

17 августа 2023

Опубликована программа фестиваля уличных культур «Плеск» в Пскове

17 августа 2023

Экскурсией в Изборск и деревню Сигово продолжилась программа третьего дня проекта «Летний институт»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...