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Общество

Как не выходя из дома уплатить налоги, рассказали псковичам

Налогоплательщики-физические лица могут уплачивать налоги не выходя из дома через сервисы ФНС России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

Сервисами ФНС, являются: «Личный кабинет налогоплательщика» (доступна как веб-версия, так и мобильное приложение «Налоги ФЛ») и «Уплата налогов и пошлин физических лиц».

Так, пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут не только просматривать налоговые уведомления, оплачивать онлайн текущие начисления и задолженность, но и пополнять баланс для будущих начислений (то есть использовать ЛК как электронный кошелёк).

Чтобы уплачивать налоги было удобнее, реквизиты банковской карты можно сохранить, а также настроить автоплатеж, отслеживать внесенные суммы, скачивать квитанцию об уплате, получать сведения о переплате и задолженности и др.

Для тех, кто предпочитает пользоваться смартфоном, существует мобильное приложение «Налоги ФЛ». Подключиться к сервису можно, получив логин и пароль в любом налоговом органе, работающем с физическими лицами, независимо от места жительства и постановки на учет, с помощью подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также квалифицированной электронной подписи.

В свою очередь, сервис «Уплата имущественных налогов и пошлин физических лиц» позволяет без авторизации произвести уплату налогов единым налоговым платежом, по индексу документа, указанному в налоговом уведомлении, или заполнив все платежные реквизиты документа.

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