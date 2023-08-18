«Чувствовал, что живу не свою жизнь»: как псковский воспитанник попал в медиафутбол

18:20, 19 августа 2023, ПАИ

Владислав Сакадеев – псковский футболист, который начал свою профессиональную карьеру в ФК «Псков-747». Спустя некоторое время переходов по клубам Второй лиги России закончил профессиональную карьеру. Затем недолго выступал за ФК «Псков» в Третьей лиге России. Сейчас пскович живёт в Москве и находится в шаге от участия в медийной футбольной лиге в составе команды Kicks Town.

Спортивный корреспондент ПАИ Алексей Соболев пообщался с Владиславом Сакадеевым и узнал, как псковский воспитанник попал в медиафутбол.

– Чем занимался в перерыве между профессиональной карьерой и медиафутболом?

– Помню, был карантин. Приехал с просмотра в эстонской команде «Нарва-Транс». Очень хотел туда попасть. Когда вернулся домой, был очень подавлен. После карантина уже вернулся к нам в ФК «Псков». Там контракт был разорван из-за моего неспортивного поведения. Претензий я не имею. Люблю свой клуб, где начал знакомиться со взрослым футболом.

После этого в 2021 году я попробовал уехать в Клин, чтоб играть в футбол и не отвлекаться, это было успешно. Все четыре месяца я был только в футболе. После возвращения домой поехать куда-то дальше у меня не вышло. И тут я уже понял, что, наверное, моя футбольная жизнь закончилась.

Далее устраивался на все работы, которые есть у нас в городе: строителем, продавцом, немного даже поработал в продажах. Но нигде не мог проработать больше четырёх месяцев. Чувствовал, что живу не свою жизнь.

Но в этот промежуток времени произошёл лучший момент моей жизни. Я женился и венчался со своей супругой. После этого наступил новый этап. В конце 2022 года я смотрел видео разных медийных команд и увидел много футболистов, с которыми я знаком ещё по своей футбольной карьере. Решил, что хочу ещё раз попробовать себя в футболе, понял, что это возможно. Зимой приняли с женой совместное решение о переезде в начале года.

– Как получилось, что ты попал в медиакоманду?

– Когда переехал в Москву, сразу стал узнавать про эту лигу у знакомых и у друзей, кто сейчас там играет. Начал ходить на просмотры в клубы, и было тяжело из-за лишнего веса. Я пытался попасть в «Амкал» и «Сахалинец». Broke Boys отказали мне, не приглашая на тренировку. Далее полгода играл в любительских командах, знакомился с людьми и сбросил 13 килограммов.

В июле мой друг предложил поиграть в турнире «Медийная восьмёрка» за команду Starmix, которая участвовала в прошлом году в медийной футбольной лиге. Там я познакомился со многими артистами и людьми из окружения медийной лиги.

После турнира выпала возможность пойти в Kicks Town на тренировку. После первой же тренировки мне сказали, что просмотр окончен, потому что я не подходил под лимит профессиональных футболистов. Но спустя несколько дней мне написали, что есть товарищеская игра и я могу на неё приехать. Мы выиграли со счётом 1:0, после чего мне сказали, что я в команде.

– Ты же первый пскович в медиафутболе?

– Насколько я знаю, да, но есть футболисты, которые играли за «Псков». Это Илья Кузьмичев, который сейчас играет в «Бей Беги», и игрок Fight Nights Владислав Павлюченко.

– Чем тебе понравился медиафутбол?

– Прежде всего это антураж: большие стадионы, хорошие трансляции и поездки в разные города. Ещё очень важный момент: у меня был очень большой перерыв в профессиональном футболе – более трёх лет. Поэтому поехать условно во вторую лигу очень трудно, шанса мог никто не дать. В медиалиге совсем наоборот: шанс предоставить могут всем. Плюс медийная составляющая меня тоже интересует. Я создал Telegram-канал и планирую развиваться в медиапространстве.

– Расскажи немного об уровне развития медиафутбола в России.

– Думаю, многие сами всё видят. Один из турниров транслировали по «Матч ТВ». Очень много людей интересуется. Ходил на финал третьего сезона медийной футбольной лиги в «Лужниках» и на Московский кубок селебрити – это было потрясающе. Я видел своими глазами, как все любят этот футбол. Кто бы что ни говорил, этот вид спорта хорошо вписался.

***

Напомним, что пскович Владислав Сакадеев может стать участником медийной футбольной лиги в составе команды Kickstown. Чтобы попасть в лигу, команде Владислава Сакадеева предстоит выиграть в стыковом матче, который начнётся 20 августа в 12:00.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем специальном Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».