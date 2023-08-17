Псковичи смогут задать вопросы касательно алиментов 25 августа

18:50, 17 августа 2023, ПАИ

Приём граждан по вопросам алиментных платежей проведёт начальник отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций Оксана Микитяк. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Данный приём граждан будет посвящён вопросам алиментных платежей. Приём граждан и представителей организаций будет проходить 25 августа 2023 года с 10:00 до 13:00 — по адресу г. Псков, ул. Текстильная, д. 3 – УФССП России по Псковской области.

Предварительная запись на прием ведётся по телефону: 8(8112)699091

Кроме того, записаться на приём можно будет и по единому номеру телефона группы телефонного обслуживания УФССП России по Псковской области: 8(8112)699-082.

Напоминаем, что вход в здание Управления Федеральной службы судебных приставов по псковской области осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина.