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Общество

Псковичи смогут задать вопросы касательно алиментов 25 августа 

Приём граждан по вопросам алиментных платежей проведёт начальник отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций Оксана Микитяк. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Данный приём граждан будет посвящён вопросам алиментных платежей. Приём граждан и представителей организаций будет проходить 25 августа 2023 года  с 10:00 до 13:00 — по адресу г. Псков, ул. Текстильная, д. 3 – УФССП России по Псковской области.

Предварительная запись на прием ведётся по телефону: 8(8112)699091

Кроме того, записаться на приём можно будет и по единому номеру телефона группы телефонного обслуживания УФССП России по Псковской области: 8(8112)699-082.

Напоминаем, что вход в здание Управления Федеральной службы судебных приставов по псковской области осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина.

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