Общение в мессенджере стоило псковичке 90 тысяч рублей

19:12, 17 августа 2023, ПАИ

Псковичка лишилась 90 тысяч рублей в ходе общения с мошенником в мессенджере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В УМВД России по городу Пскову обратилась местная жительница. 56-летняя женщина сообщила о хищении денежных средств. Потерпевшая рассказала полицейским, что днём ей поступило сообщение в мессенджере от лица подруги. Собеседница попросила одолжить крупную сумму – 90 тысяч рублей. Доверчивая псковичка решила помочь подруге и отправила необходимую сумму на присланные реквизиты банковского счёта. Однако позже женщина поняла: от лица знакомой ей писал неизвестный злоумышленник, целью которого было обманным путём завладеть деньгами доверчивой потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.