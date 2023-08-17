Борис Елкин встретился с победителями конкурса «Есть идея»

20:04, 17 августа 2023, ПАИ

Глава города Пскова Борис Елкин встретился с победителями грантового конкурса «Есть идея». Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Пять победителей грантового конкурса «Есть идея» сегодня получили сертификаты на 100 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Каждый по-своему интересен, актуален и востребован среди молодёжи: спортивное программирование, краеведческая азбука, профориентационные игры, театральные занятия, фестиваль воздушных змеев.



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина









«Поблагодарил ребят за инициативу и креативность. В следующем году бюджет конкурса увеличим. Так и заявок будет больше, и проекты масштабнее. Самые удачные будем развивать и участвовать в федеральных конкурсах», – подытожил Борис Елкин.