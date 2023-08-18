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Общество

Спрос на учителей в Псковской области вырос на 39% за год

Количество вакансий для учителей в Псковской области выросло по итогам июля на 39% по сравнению с июлем 2022, сообщает hh.ru.

Подобный рост спроса на преподавателей, репетиторов и учителей всевозможных категорий и предметов в первую очередь обусловлен началом подготовки компаний к новому учебному сезону. В целом по России рост составил +39%. Наиболее востребованы на рынке труда преподаватели различных языков (30%), математики (13%), дошкольного образования (12%) и информатики (11%).

Средняя предлагаемая учителям зарплата в Псковской области за год практически не изменилась: до 32 100 руб. (рост на 83 рубля). При этом по России в целом наблюдается более выраженная зарплатная динамика: рост на 5 430 рублей (до 42 360).

При этом самую большую зарплату преподавателям, учителям и репетиторам на Северо-Западе страны предлагают компании из Ненецкого АО (до 85 000), а самые маленькие – в Псковской области (чуть более 32 000). За год сильнее всего прибавили в зарплатах для учителей компании из Карелии (+19 800 до почти 55 000), а также калининградские работодатели (+11 000 до почти 37 000 рублей). 

«Средняя зарплата, на которую претендуют соискатели в образовательной сфере на данный момент не меньше 59 000 – 65 000 рублей. Подобный зарплатный диссонанс породил определенный тренд: сейчас каждый пятый соискатель, ищущий работу в образовательной сфере на Северо-Западе страны, готов покинуть свой родной регион и переехать в другой ради новой работы. В целом по СЗФО это уже более 4 000 человек», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

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