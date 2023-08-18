Псковский УФСИН объявил акцию по сбору книг для колоний и СИЗО

08:50, 18 августа 2023, ПАИ

УФСИН России по Псковской области объявил акцию по сбору книг для колоний и СИЗО, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

«Библиотечные фонды износились. Огромный спрос на чтение литературы в пенитенциарных учреждениях и стал главным фактором такого призыва для жителей Пскова и области», – пояснили в ведомстве.

УФСИН России по Псковской области обращается ко всем гражданам, кто имеет возможность пожертвовать свои личные библиотеки, их отдельные части или единичные экземпляры для лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях.

«Возможно, вам эти издания уже не нужны, не выкидывайте их, не сжигайте и не сдавайте в макулатуру. Книгам можно дать вторую жизнь. Поверьте, они очень пригодятся у нас. Мы будем рады любой литературе: художественной, научно-популярной, документальной, юридической и т. д. Для того, чтобы связаться с нами, достаточно позвонить по телефонам 69-61-23 или 69-61-90. Мы обговорим дату и время встречи и с удовольствием примем в пользование ваши книги», – подчеркнули в ведомстве.