Пропавшую под Псковом 15-летнюю девочку нашли живой
Пропавшую в деревне Неёлово-2 Псковского района 15-летнюю девочку нашли живой. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Найдена, жива! Спасибо большое всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Напомним, девочка ушла из дома 15 августа и не вернулась.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
18 августа 2023
Дорогу в Куньинском районе отремонтируют за счёт дополнительных средств из регионального бюджета