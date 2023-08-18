Пропавшую под Псковом 15-летнюю девочку нашли живой

09:19, 18 августа 2023, ПАИ

Пропавшую в деревне Неёлово-2 Псковского района 15-летнюю девочку нашли живой. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найдена, жива! Спасибо большое всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, девочка ушла из дома 15 августа и не вернулась.