Десять человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Пскове

09:33, 18 августа 2023, ПАИ

Десять человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло 17 августа в 12:04 в многоквартирном жилом доме на улице Текстильной в Пскове.

При ликвидации пожара эвакуировали десять человек, в том числе пять детей.

Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в стиральной машине.