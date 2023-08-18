Десять человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Пскове
Десять человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Возгорание произошло 17 августа в 12:04 в многоквартирном жилом доме на улице Текстильной в Пскове.
При ликвидации пожара эвакуировали десять человек, в том числе пять детей.
Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в стиральной машине.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
18 августа 2023
Дорогу в Куньинском районе отремонтируют за счёт дополнительных средств из регионального бюджета