Двух человек спасли при пожаре в Пскове

09:45, 18 августа 2023, ПАИ

Двух человек спасли при пожаре в многоквартирном доме в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло сегодня, 18 августа, в 3:54 в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Инженерной.

В результате пожара пострадал 39-летний мужчина. Его обнаружили сотрудники пожарно-спасательных подразделений и передали для оказания медицинской помощи.

Кроме того, при ликвидации пожара эвакуировали десять человек, а также благодаря слаженным и чётким действиям пожарных было спасено два человека.

Возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

В связи с этим в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, так как пренебрежение ими может грозить не только потерей имущества, но и жизни.