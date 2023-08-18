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Культура

Круглый стол к столетию поэта-фронтовика Игоря Григорьева прошёл в Пскове

Круглый стол к столетию псковского поэта-фронтовика прошел в библиотеке имени Григорьева в Пскове 17 августа. Об этом ПАИ сообщили в учреждении. 

С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко. Во время круглого стола были представлены видеообращения сына поэта – отца Григория и публициста Натальи Советной, видеообращение директора городского культурно-просветительского центра и сети публичных библиотек Ады Абрамовой, а также поэта Аллы Кречмер.

Также в ходе встречи гости прозвучали стихотворения поэта и песни, написанные на стихи Игоря Григорьева в исполнении Любови Сердечной, Татьяны Лаптевой, Алины Лексуновой и Динары Ибрагимовой.

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